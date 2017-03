Milch en Pizzolatto hebben met elkaar gesproken over een derde seizoen van de show maar van een definitieve samenwerking is volgens bronnen nog geen sprake. De twee schrijvers willen eerst meer duidelijkheid over de rolverdeling. Pizzolatto heeft al de eerste twee afleveringen van een mogelijk derde seizoen geschreven en Milch zou gepolst zijn om als adviseur en schrijver aan te sluiten.

Het eerste seizoen van True Detective, met onder andere acteur Matthew McConaughey, kreeg lovende kritieken en de serie won vijf Emmy Awards en werd genomineerd voor vier Golden Globes. Het tweede seizoen met onder andere Colin Farrell in de hoofdrol viel volgens de kritieken tegen.

HBO heeft officieel nog geen derde seizoen van de serie besteld maar de directeur programmering van de zender, Casey Bloys, liet weten hoopvol te zijn.