Ed was in Liberia voor Comic Relief, een jaarlijkse Britse televisieshow waarin geld wordt ingezameld voor goede doelen. Maar toen het tijd werd om weer te vertrekken, voelde het niet goed om 'niets' te doen.

"Mijn natuurlijke instinct zegt dat we ze gewoon in een auto moeten zetten en ze meenemen naar een hotel", aldus een emotionele Ed. "Kunnen we zoiets doen? Kan ik betalen voor hun verblijf tot ze naar school kunnen? Het maakt mij niets uit hoeveel geld het mij kost."

In de show riep Sheeran kijkers op om ook te doneren. "Het is erg belangrijk dat we deze kinderen van de straat halen zodat ze naar school kunnen."