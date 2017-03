"We hebben net samen de Wendy van Dijk tulp gedoopt! Wat een eer! #trots!", laat Wendy via Instagram weten.

De betreffende tulp is geel en is geteeld door een kweker uit het Noord-Hollandse Sint Maarten. Het is pas een keer eerder voorgekomen dat een blad een eigen tulp krijgt. Dat gebeurde in 2014 met het 100% NL Magazine, gedoopt door de Toppers.