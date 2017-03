Dat heeft de zanger en liedjesschrijver laten weten in het NPO Radio 2-programma 't Wordt Nu Laat. Op de vraag van presentatrice Evelien de Bruijn of Acda en De Munnik ooit nog bij elkaar zullen komen voor een reünieconcert, is Thomas duidelijk: "Je hoeft het met mij maar één keer uit te maken."

De zanger, die de muziek schreef voor de nieuwe musical De Marathon, heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij graag verder was gegaan met zijn voormalige wederhelft Paul de Munnik. Inmiddels heeft Thomas dat hoofdstuk afgesloten: "Paul en ik zijn klaar. We gaan alleen nog maar uit eten."