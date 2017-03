Emile Ratelband is nu Belg 

Hij heeft een woning gehuurd in het Belgische Kanne, net over de grens van Maastricht en aan de voet van het vermaarde restaurant Chateau Neercanne van CAMILLE OOSTWEGEL.

Ratelband heeft er voorlopig een huis gehuurd van een voormalige arts, wat hem de buurman maakt van wielrenner TOM DUMOULIN, aan de achterzijde grenzen hun tuinen aan elkaar.

Ratelband leidde vanmorgen zelf met veel misbaar de verhuizing, die in een paar uur achter de rug was. Overigens woonde hij al eerder over de grens in België, toen vond hij tijdelijk onderdak bij een andere vriend van hem, ROBERT SCHOEMACHER.