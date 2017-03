De Netflix-komedie War Machine vertelt over de opkomst en de ondergang van een Amerikaanse generaal in Afghanistan. Scholten van Aschat heeft een klein rolletje als een Nederlandse contractant.

Hij deelt één scene met de Amerikaanse superster, bevestigt zijn agent dinsdag. De film wordt geproduceerd door Plan B, het productiebedrijf van Pitt. Andere hoofdrollen worden gespeeld door Tilda Swinton, Anthony Michael Hall, Will Poulter, Topher Grace en Ben Kingsley.

De opnames vonden vorig jaar plaats in Abu Dhabi. Scholten van Aschat werd voor één draaidag ingevlogen naar de Verenigde Arabische Emiraten. Het is de eerste maal dat de Nederlandse acteur in een grote buitenlandse productie te zien is. Eerder was hij wel gevraagd voor een grote rol in Dogville van Lars von Trier. Maar de draaiperiode van twee maanden was niet te combineren met zijn toneelverplichtingen.

Scholten van Aschat staat binnenkort op het podium naast Jude Law in Londen, in het toneelstuk Obsession. Ook Halina Reijn heeft een rol in dit stuk. War Machine is vanaf 26 mei te zien op Netflix.