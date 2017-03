Vechtershart van en met Waldemar Torenstra werd onderscheiden als beste televisieserie. De Zaak Menten, met Aus Greidanus sr. in de hoofdrol, kreeg het beeld voor beste korte serie.

De prijs voor beste showprogramma ging naar Dance Dance Dance; als beste documentaireserie werd Break Free uitgeroepen. Het beste amusementsprogramma was volgens de vakjury Mindf*ck. The Amsterdam Project van Beau van Erven Dorens kreeg de onderscheiding als beste reality-serie.

Grote flops

De oeuvreprijs ging naar de Linda de Mol. In de toespraak die Irene Moors voor haar hield, passeerden veel grapjes over haar dieet de revue. De Mol beloofde in haar dankwoord nog veel jaren televisie te gaan maken en bracht haar grootste flops in haar carrière in herinnering, “omdat je daar het meeste van leert”. In het lijstje stonden onder meer het geflopte ‘high-tech-programma’ Homerun, de cd Linda, de serie Iedereen is gek op Jack en het Countryfestival dat zij in de jaren tachtig voor de TROS presenteerde.

In totaal werden er negentien tv-beelden uitgereikt. De andere winnaars waren de afgelopen weken al bekendgemaakt. De uitreiking werd niet op televisie uitgezonden maar was wel via Facebook te volgen.