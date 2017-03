De twee verschenen voor het eerst samen op de rode loper, vanavond tijdens de uitreiking van de TV-beelden. Bram is vooral bekend door zijn rol als dr. Luuk Visser in ziekenhuisserie CMC.

Eva was sinds eind vorig jaar weer single. Ze verklapte destijds: "Ik ben nu heel gelukkig. Maar verliefd zijn is natuurlijk wel het fijnste gevoel wat er is. Dan heb ik bérgen energie en weet ik niet waar ik het laten moet. Het gevoel van ergens induiken, heerlijk. Ik hoop dat dat weer een keer gebeurt."