premium

Meeste deelnemers al op Songfestivalfeestje

46 min geleden

Zeker 33 van de in totaal 43 songfestivaldeelnemers staan zaterdag 8 april in de Amsterdamse Melkweg. Dan is het jaarlijkse Eurovision in Concert. De organisatie heeft voor deze negende editie een groot deel van het hele deelnemersveld weten te strikken.