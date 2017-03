Kendall Jenner en Paris Jackson shoppen samen

Paris Jackson heeft in een mum van tijd veel vrienden gemaakt in de modewereld. Zo zat ze op de eerste rij tijdens de Paris Fashion Week in januari en tekende ze begin maart een modellencontract. Aan al dat succes kan ze nu een vriendschap met model Kendall Jenner toevoegen.

Ook supermodel Naomi Campbell is bevriend geraakt met de jonge Jackson en ziet een glorieuze toekomst voor de 18-jarige: "Ik voel aan mijn intuïtie dat Paris een geweldige actrice kan worden", aldus Campbell. Jenner kan volgens People een belangrijke rol spelen als mentor voor de jonge Jackson en haar introduceren aan haar succesvolle vriendinnen Gigi en Bella Hadid die ook model zijn.

Jackson maakt zich blijkbaar niet veel zorgen dat haar vele tatoeages haar modellenwerk in de weg kunnen staan want ze plaatste op een Instagram een foto van haar nieuwe tatoeage op haar enkel, samen met haar broer Prince. Broer en zus tatoeëerden elk de helft van een Yin en Yang teken om zo hun verwantschap te vieren.