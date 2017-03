“Zaterdagavond is totaal onverwacht mijn lieve mama overleden door een hersenaneurisma. Het is niet te bevatten en we zijn in diepe shock. De allerliefste ziel is weg. Mijn anker. Zomaar weggerukt uit het leven waar zij zo van hield. De leukste, beste, liefste en mooiste moeder die ik me maar kan voorstellen. Dag lieve mama, we missen je zo."

Het verlies van Maaikes moeder komt in dezelfde week als de 75 verjaardag van haar vader. “De liefste vader die je maar kan hebben is vandaag jarig, 75 jaar!” liet de hoofdrolspeelster uit de musical The Sound of Music weten op Facebook. “Dank voor al je wijze raad en fijne steun afgelopen maanden en jaren. Samen met mama ben jij de rots in onze branding. We proosten vanavond op jouw gezondheid en nog veel meer mooie jaren. Hou van jou.”