Ed Sheeran: 'Pas kinderen als ik stop met touren'

Dat vertelt de Britse superster in het tv-programma Good Morning Britain. “Ik wil zeker kinderen, ik vind kinderen geweldig. Maar ik zou op dit moment nog geen vader willen zijn. Ik vind het momenteel fijn dat ik kan doen wat ik wil, maar als je vader bent wordt dat lastig."

Ed werd ook geconfronteerd met de foto van een lookalike van de zanger, die de afgelopen week viral ging nadat een tante van het meisje de foto op het internet plaatste.

De zanger, die al wekenlang de hitlijsten aanvoert met zijn single Shape of You, reageerde direct door lachend te zeggen dat het meisje niet ‘van hem’ was, om vervolgens te zeggen dat het ‘ongelooflijk’ is dat zulke dingen viral gaan.