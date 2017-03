Sam Feldt sluit Young Impact af in Ziggo Dome

Dinsdag 30 mei komen 10.000 jongeren bijeen in de Ziggo Dome. Ze zijn onderdeel van Young Impact, een beweging van jongeren die hun talent inzetten voor een betere wereld. Ook prinses Laurentien zal aanwezig zijn. "Iedereen wint als we de stem van jongeren serieus nemen", aldus de prinses.

Dj Sam Feldt verzorgt de afsluiting van het evenement. "Ik weet dat je met kleine stappen heel ver kunt komen. Ik zie veel inspirerende acties voorbij komen; wij jongeren kunnen echt het verschil maken. Daarom doe ik graag mee aan Young Impact", zegt de dj.

Young Impact is geïnspireerd op WEday in Amerika, Canada en Engeland. In Nederland doen dit jaar voor het eerst 10.000 jongeren mee aan een speciaal jongerenprogramma. In dit programma gaan tientallen jongerentrainers langs op scholen door heel Nederland om jongeren te activeren voor iets dat zij belangrijk vinden.