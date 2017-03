De destijds 24-jarige Angelina Jolie moest de drugstest ondergaan van Simon West. De regisseur hoorde geruchten over drugsgebruik van de actrice en liet haar vaker dan eens testen. Ook onderwierp hij haar aan een mentaal onderzoek.

In de voorpublicatie van de biografie van Sherry Lansing staat een passage over de film Lara Croft: Tomb Raider en de bereidwilligheid van Angelina. "Ik wil de rol, maar ik weet ook wat mijn reputatie is. Daarom zal ik alles doen om te bewijzen dat ik het waard ben. Ik ben flexibel, ik kom opdagen wanneer jullie willen en ik zal hard werken", zei de actrice voorafgaand aan het filmen. "Het maakt mij niet uit of ik elke dag een test moet ondergaan."

Nadat Angelina de rol kreeg, is ze meerdere keren getest en bleef de actrice onder behandeling van professionals. De investeringen waren het waard, want de film leverde wereldwijd maarliefst 275 miljoen dollar op.