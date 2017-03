premium

Hoelang kan Tan blijven zwijgen?

38 min geleden Evert Santegoeds

HUMBERTO TAN en ook zijn werkgever RTL4 blijven zwijgen over de dramatische ontwikkelingen in zijn privéleven die woensdag door PRIVÉ werden onthuld. Zowel Tan in zijn eigen show als het voor dit soort onderwerpen ooit in het leven geroepen RTL Boulevard dat door dezelfde productiemaatschappij Blue Circle wordt gemaakt, deden of hun neus bloed.