Oscar-organisatie blijft werken met PwC

Dit heeft de Oscarorganisatie besloten tijdens een evaluatie van de awardshow waarbij een PwC-accountant per ongeluk de verkeerde envelop verstrekte, waardoor aanvankelijk La La Land in plaats van Moonlight werd uitgeroepen tot beste film.

"De raad van bestuur is gisteravond voor het eerst bijeengekomen sinds de meest bijzondere en gedenkwaardig Oscarceremonie in decennia", schrijft de voorzitter van The Academy, Cheryl Boone Isaacs, in een e-mail aan de leden. "Zoals jullie weten komt het college ongeveer zes maal per jaar samen. Na een grondige evaluatie, met inbegrip van een uitgebreide presentatie van de herziene protocollen en strenge controles, heeft de raad van bestuur besloten te blijven werken met PwC", citeert People uit de e-mail.

De twee accountants van PwC die verantwoordelijk waren voor de blunder, keren volgend jaar niet meer terug bij de awardshow. Een derde PwC-accountant met kennis van de winnaars wordt toegevoegd aan het team. De derde accountant krijgt een plek in de regiekamer zodat die eerder kan ingrijpen als het nogmaals fout zou gaan.

De accountants moeten ook hun mobiele telefoons inleveren tijdens de show, zodat ze niet meer kunnen twitteren tijdens de show en worden afgeleid.