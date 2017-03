Het optreden is op 29 april in zijn geheel te zien op NPO 3 en is bovendien te volgen via 3FM en FunX. Dat heeft een woordvoerder van de VPRO donderdag gezegd.

De live-uitzending op televisie is vrij uniek. Meestal wagen zenders en omroepen zich alleen aan concertregistraties. Bovendien worden die vaak later op de avond uitgezonden.

Een dag voor het concert zendt de VPRO ook een portret van de populaire hiphopformatie uit in 3Doc: Broederliefde op weg naar Het Kasteel. De kijkers krijgen daarin een kijkje achter de schermen in de voorbereidingen van de show. Ook komen bevriende rappers en buurtbewoners aan het woord over het succes van de groep.

Wens

Het concert in het voetbalstadion van Sparta was een langgekoesterde wens van Broederliefde. De groep komt uit de wijk Spangen in Rotterdam en draagt Sparta dan ook een warm hart toe. Nog altijd verzamelen de mannen zich voor ieder optreden bij het stadion. Bij het concert maken ook diverse bevriende gastartiesten hun opwachting.

Broederliefde beleefde afgelopen jaar een droomjaar. De groep scoorde hit na hit en was de meest gestreamde act in Nederland. Afgelopen maand kwam de groep negatief in het nieuws vanwege een oud filmpje waarin rapper Emms antisemitische leuzen roept. Naar aanleiding daarvan besloot het Nationaal Comité 4 en 5 mei om Broederliefde de titel Ambassadeur van de Vrijheid af te nemen.