Patricia Paay verliest rechtszaak van buurman

Dat schrijft Quote, die het vonnis van de rechter in bezit heeft. Paay eist dat ze over een deel van 2016 nog 10% van de omzet krijgt, maar daar gaat de rechter niet mee in. De rechtbank vindt haar claim ongegrond. ‘Die vordering vindt geen grondslag in de tussen beide partijen bestaande overeenkomst’, zo staat er in het vonnis te lezen.

Volgens het blad stelt de rechter dat ook de claim van 10% op niets is gebaseerd. Uit onder meer het mailverkeer tussen Oostvogel en de accountant van Paay blijkt dat de zangeres slechts 7,5% heeft gefactureerd. In totaal ontving de polderdiva ongeveer 90.000 euro. “De rechtbank beschouwt dit als overeengekomen tarief.”

Seksvideo

Quote schrijft verder dat de rechter de beide partijen oproept na te gaan of er in 2016 nog omzet is gemaakt. Ook wordt er een onafhankelijke deskundige aangewezen die de boeken van OVG Textiles gaat bekijken. Oostvogels bedrijf en Paay kwamen in 2015 mondeling overeen dat het bedrijf ondergoed en panty’s onder de naam LaPaay zou verkopen. Paay zou op haar beurt promotieactiviteiten voor de producten verrichten. De zaak diende eind februari achter gesloten deuren. Aanvankelijk zou op 12 april uitspraak volgen.

Het zakelijk geschil kwam in de belangstelling na een uitgelekte seksvideo van Paay. Zij heeft gesuggereerd dat Oostvogel iets te maken heeft met de verspreiding van de tape. Hij ontkent elke betrokkenheid bij de zaak. De politie heeft eerder twee andere mannen opgepakt in verband met het verspreiden van de sekstape.