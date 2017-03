De foto werd destijds genomen op een dak in Rome. Dat Cardinale een rokmaat dunner is gemaakt voor het affiche, doet haar overigens weinig. "De foto is aangepast om de lichtheid te accentueren. Ik ben een droomkarakter op de poster. Het herinnert me aan mijn beginjaren, toen ik er niet eens van durfde dromen om de trappen te beklimmen van de beroemdste cinema ter wereld", zei ze tegen Huffington Post.

On se rend mieux compte en gif de toutes les retouches faites sur la photo de Claudia Cardinale. #Cannes2017 https://t.co/Qf2U8ANdSK — David Honnorat (@IMtheRookie) 29 maart 2017

Dat er kritiek is gekomen op de poster, vindt ze onzinnig. "Dit is geen belediging voor het vrouwelijk lichaam. Dit is maar film."

Cardinale werd bij het grote publiek bekend door haar rol in Once Upon A Time In The West, de spaghettiwestern uit 1968 van Sergio Leone.