De rapper kraakt het nummer Lights and Shadows af in de nieuwe aflevering van Release Reacties die donderdag verscheen op het YouTube-kanaal van Radio 538.

Lil’ Kleine zou zelf wel mee willen doen aan het songfestival. "Als ze mij zouden vragen is dat wel een stunt. Ik zou het wel leuk vinden", zegt de rapper, die denkt op het Europese podium te kunnen scoren met nummers als Drank en drugs of Niet omdat het moet.

Zara Larsson vertelde in een eerdere aflevering van Release Reacties dat zij Lil’Kleine wel zag zitten en dat blijkt wederzijds te zijn. Hij wil graag een nummer met haar produceren en gaat op zoek naar haar telefoonnummer. In de rubriek Release Reacties komen artiesten langs bij 538 om hun mening te geven over nieuwe tracks.