BN'ers zorgen voor surprise in Peking Express

Rik van de Westelaken, die met Peking Express zijn presentatiedebuut maakt bij Net5, wilde donderdagmiddag nog niet verklappen welke BN'er zijn opwachting maakt in de eerste aflevering die Net5 maandagavond uitzendt. De nieuwe Peking Express-presentator houdt het op een 'mystery passenger'.

Drie Nederlandse en drie Vlaamse duo's liften met een budget van 1 euro per dag door Azië. Wie als laatste het doel bereikt, dreigt te worden geëlimineerd, maar ze hebben dit jaar wel een kans om in de race te blijven.

Over de nieuwe spelregel vertelt Rik van de Westelaken: "Nieuw dit seizoen is dat er een zwarte envelop meereist in het spel. De inhoud van de envelop bepaalt het lot van het duo dat als laatste arriveert. Als de inhoud groen is, dan komt er een extra passagier bij. Deze bekende Nederlander of Vlaming regelt dan de lift, onderdak en eten voor het duo."

Rik van de Westelaken noemt de introductie van de vips een spannend nieuw ingrediënt van Peking Express. ''De kandidaten staan ineens machteloos en worden afhankelijk van de BN'er. Ze kunnen de BN'er of BV'er slechts coachen in het regelen van een lift en verstrekken tips aan de mystery passenger in de hoop dat die goed onderdak voor ze regelt. De mystery passenger vormt dus een extra handicap voor de duo's, maar kan ook hulpvaardig zijn."

Eindbestemming

Rik van de Westelaken presenteert het zevende seizoen met de Vlaamse co-host Sean d'Hondt. De reis begint bij Unesco werelderfgoed Ha Long Bay in Vietnam. Via Laos eindigt Peking negen weken later bij de wereldberoemde tempels Angkor Wat in Cambodja. Het duo dat als eerste de eindbestemming bereikt, kan met de opdrachten tot 30.000 euro winnen.

Peking Express is van oorsprong een Nederlands-Vlaams televisieprogramma. Net5 zond in 2004 het eerste seizoen uit in Nederland. Sindsdien is het programma in maar liefst negen andere landen te zien: van Duitsland, Noorwegen, Zweden, Finland, Spanje, Italië, Marokko tot Colombia. Frankrijk is koploper met negen seizoenen.