Joss Whedon regisseerde eerder The Avengers en Avengers: Age of Ultron voor Marvel Studios. Batgirl is een van de populairste superheldinnen op het witte doek, maar had nog nooit een eigen film. Batgirl is een bondgenoot van Batman. De bekendste Batgirl is Barbara Gordon, dochter van politiecommissaris James Gordon. Zij maakte haar debuut in 1967.

Batgirl is de tweede film van DC Films die draait om een superheldin. De eerste is Wonder Woman die vanaf 2 juni in de Amerikaanse bioscopen draait.