Carice van Houten woedend op paparazzo

Op haar Twitter gaat Carice van Houten helemaal los. ”Rot op! Bedankt. (Niet tegen jou, de mensen tegen wie ik het heb weten precies wie ik bedoel)”, schrijft ze. ”Ik ben serieus. Niet mijn baby volgen. Hij is gewoon een baby,” vervolgt ze.

Fuck off! Thanks. (Not you, the people I'm addressing know exactly who they are) — Carice van Houten (@caricevhouten) 30 maart 2017

Een volger reageert op de scheldkannonade van Carice, maar daar had de actrice een passend antwoord op. ”Zeg het recht in hun gezicht, dat heeft meer impact dan een tweet”, zegt de volger. Carice: ”Heb ik gedaan. Ik schreeuwde naar hem op straat. Niet heel chique. Maar sneaky achter mij en mijn baby aangaan en de foto’s verkopen is ook niet chique.”

I'm serious. DON'T follow my baby. He's just a baby. — Carice van Houten (@caricevhouten) 30 maart 2017

I did. I shouted at him on the street. Not classy. But sneaking up on me and my baby and sell those pics ain't classy either. https://t.co/18hNuGottu — Carice van Houten (@caricevhouten) 30 maart 2017

Carice en haar vriend Guy Pierce doen er alles aan om hun zoon buiten de spotlights te houden. Toch werd Monte door een fotograaf van Weekend al een keer vastgelegd.