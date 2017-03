Prins Charles ontmoet kroonprinses Margareta

Het in 1936 gebouwde paleis werd in 2001 door de staat ter beschikking gesteld aan koning Mihai, de vader van Margareta. De koninklijke familie heeft er zijn kantoor en belangrijke gasten worden in dit paleis ontvangen. Charles was er vorig jaar ook, toen hij zijn vakantie in Roemenië doorbracht.

Prins Charles had donderdag ook een ontmoeting met de Roemeense premier Sorin Grindeanu. De prins van Wales is bezig aan een negendaagse reis die hem na Roemenië ook nog naar Italië, Vaticaanstad en Oostenrijk brengt. Charles' echtgenote Camilla sluit zich naar verwachting vrijdag aan in Florence.