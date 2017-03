ABC start competitie voor nieuwe boyband

Kijkers hebben een beslissende stem om de vijfkoppige band samen te stellen. Er zijn voorlopig nog geen juryleden en presentatoren verbonden aan het programma dat ABC in de zomer gaat uitzenden. Producent van Boy Band is Matador Content, het bedrijf dat ook verantwoordelijk is voor Lip Sync Battle.

De laatste zangtalentenjacht van ABC was Rising Star, waarvan drie jaar geleden slechts één seizoen te zien was. The Voice is momenteel de meest succesvolle talentenjacht in de Verenigde Staten. American Idol verdween vorig jaar van het Amerikaanse scherm.

De meest succesvolle boyband van het afgelopen decennium is zonder twijfel One Direction, die voortkomt uit de Britse talentenjacht The X Factor.