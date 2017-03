Dood Peaches Geldof verbaasde echtgenoot niet

Peaches, de dochter van Bob Geldof en Paula Yates, overleed aan de gevolgen van een overdosis heroïne. Haar weduwnaar herinnert zich dat hij zich in de uren na zijn vondst vooral bezighield met de twee zoons van het stel. "Ik kan me nog herinneren dat ik, misschien een uur nadat ik haar had gevonden, me realiseerde dat het tijd was voor hun lunch. We zijn aan tafel gegaan, ik heb ze yoghurt en een banaan gegeven en toen zijn we pas vertrokken."

De jongens, Astala en Phaedra, waren bijna twee en bijna één jaar oud toen hun moeder overleed. "Ze zijn al langer zonder haar, dan dat ze haar ooit hebben gekend", realiseert Thomas zich drie jaar na de dood van zijn vrouw. De opvoeding van zijn twee kinderen hield de muzikant op de been in wat hij "een traumatische periode" noemt. "De routine die zij nodig hadden, heeft mij enorm geholpen. Ze hebben wonderbaarlijk genoeg een gelukkige jeugd, wat hopelijk zal leiden tot een gelukkig, vruchtbaar leven."

In een interview dat hij eind 2015 gaf, vertelde Peaches' vader ook al dat de dood van zijn dochter niet helemaal onverwacht kwam. "Een deel van mij verwachtte het al half met Peaches, om eerlijk te zijn. De manier waarop ze maar doorging, dat kun je niet tegenhouden", aldus Bob. Zijn ex-vrouw en Peaches' moeder Paula overleed in 2000 ook aan een overdosis.