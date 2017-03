Tweeling voor frontman Imagine Dragons

Dan maakte het nieuws donderdag zelf bekend op Twitter. Bij een foto van de twee meisjes plaatste hij de tekst "Welkom op deze prachtige wereld Gia James en Coco Rae." Volgens een woordvoerder van de zanger zijn de baby's dinsdag geboren. Het paar heeft al een dochter, de vierjarige Arrow.

De echtgenote van Dan is ook muzikant; Aja is zangeres van indie rockband Nico Vega. De twee vormen samen de gelegenheidsformatie Egyptian, en brachten in 2011 een gelijknamige plaat uit.