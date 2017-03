Scarlett Johansson overweegt de politiek

Voorlopig zal Scarlett zich echter niet verkiesbaar stellen. "Ik heb een jonge dochter, en mijn carrière loopt nu erg goed. Dit is niet het goede moment. Maar uiteindelijk, misschien als mijn dochter ouder is en ik me meer op mezelf kan richten, dan denk ik dat het een interessante stap is."

De actrice heeft zich in het verleden meerdere keren ingezet voor de Democratische presidentiële kandidaten. In 2008 en 2012 steunde ze Barack Obama, in de afgelopen verkiezingen hielp ze Hillary Clinton bij haar campagne. Ze was onder meer te zien in een pro-Clinton spotje van haar The Avengers-regisseur Joss Whedon.

Scarlett was ook één van de sterren die sprak tijdens de Women's March afgelopen januari in Washington. Daarin richtte ze zich tot Donald Trump: "Ik heb niet op je gestemd, maar ik wil je steunen", zei ze tegen de toen kersverse president. "Maar eerst vraag ik je achter mij te staan."