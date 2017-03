premium

Waardenberg & De Jong en Toren C langer te zien

31 min geleden

De comeback van Waardenberg & De Jong, die komend seizoen een gelegenheidsprogramma maken met de dames van Toren C, zal twee weken langer te zien zijn in het Luxor Theater in Rotterdam. In eerste instantie zou de nog titelloze voorstelling alleen in december spelen. Maar Luxor heeft besloten er in januari nog drie weken aan vast te plakken, maakte het theater vrijdag bekend.