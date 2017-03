Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Josje onder het mes gegaan

28 min geleden

Josje Huisman is afgelopen week geopereerd aan haar pols om een cyste te laten verwijderen. Dat onthulde de voormalige K3-zangeres tegenover Belgische media tijdens de perspresentatie van de Vlaamse versie van The Voice Kids, waarin ze een van de drie coaches is.