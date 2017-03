Kilostrijd Paul de Leeuw niet gemakkelijk

"Het gaat wel maar het gaat niet echt hard hoor. Of makkelijk", begint Paul. "Ik mis een beetje het strenge wat de Duitsers hebben, of de Romeinen, of wat Linda heeft. Ik heb het wel een beetje maar dan zit ik toch weer met m'n vinger in dingen waarvan ik denk: daar moet je helemaal niet in zitten. Een pot pindakaas bijvoorbeeld, het is dan weinig maar het gebeurt wel."

Paul toonde zich eerder deze maand solidair met Linda de Mol die publiekelijk de strijd met de kilo's is aangegaan. Eerder deze week meldde de presentator overigens wel dat hij na twee weken al anderhalve kilo is kwijtgeraakt.

"Het zijn zware dagen in huize De Leeuw. Maar ik denk wel dat het goed gaat komen", aldus Paul zelfverzekerd. "Ik weet het wel zeker."