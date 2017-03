5 Golden Rings begon in januari met 640.000 kijkers. Het programma was het debuut van oud-journaallezer Rik van de Westelaken als quizmaster. Of hij in het nieuwe seizoen weer de touwtjes in handen heeft, is niet bekend.

In de kennisquiz draait alles om het plaatsen van een ring op het juiste antwoord op de studiovloer. Kijkers kunnen via een app thuis meespelen.