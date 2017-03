Dat vertelt de zanger aan muziekblad NME. "Het heeft niets te maken met immigratieproblemen of iets in die trant. Het gaat om zoveel meer dan dat. De meerderheid in dit land heeft het gevoel dat hun mening niet wordt gehoord. Het was fijn geweest als er deal was gesloten met Europa, maar dat wilden ze niet." Daltrey is al enige tijd behoorlijk uitgesproken over Brexit. Zo sprak hij vorig jaar over "de corruptie binnen de EU" en zei hij: "Ik ben niet anti-Europa, maar ik ben tegen de huidige manier waarop er door Europa wordt geregeerd."

Daltrey vertelt verdrietig te zijn over hoe er is gestemd, maar vind wel dat er nu moet worden doorgepakt. "Dit land zal het altijd goed blijven doen, daar is geen twijfel over mogelijk. Tuurlijk, je weet dat het gepaard zal gaan met de nodige hobbels – daar houden we rekening mee – maar kijk bijvoorbeeld naar IJsland. Toen het failliet was, hebben ze zich geweldig teruggeknokt." Daltrey is overigens niet de enige Britse artiest die Brexit verdedigt. Eerder deze week verdedigde John Lydon van de Sex Pistols het terugtrekken van Groot-Brittannië en stelde hij dat “de arbeidersklasse", waar hij naar eigen zeggen zelf onderdeel van is, "heeft gesproken".

Wanneer er wordt gevraagd naar Daltrey's mening over president Donald Trump, zegt de rocker tegen het muziekblad: "Zijn f*cking kapsel! Hij moet het echt laten knippen en ook moet hij – zoals mijn moeder zou zeggen – zijn f*cking mond spoelen." De zanger - die als soloartiest een hit scoorde met het nummer Giving It All Away - ziet Trumps presidentschap niet als als een overwinning voor de Republikein, maar noemt het vooral een misstap van de Democraten. "Trump heeft niet gewonnen. De Democraten verspilden hun kansen toen ze Hilary Clinton naar voren schoven. Een dode hond zou nog van haar gewonnen hebben."