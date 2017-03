Ook Guy Pearce boos op paparazzi

"Hoe kan het dat een fotograaf legaal stalkt, foto's maakt van onze baby en die publiceert zonder toestemming? Dat is echt onethisch", zo spuwt Guy op Twitter zijn gal over de kwestie.

How is it legal 4 a photographer to stalk, take pictures of our baby then have them published without permission? It's certainly unethical https://t.co/sTMDk6kSqi — Guy Pearce (@TheGuyPearce) 31 maart 2017

Carice vroeg donderdag al woedend om privacy. "Fuck off!", schreef ze in duidelijke bewoordingen. De actrice gaf toe dat ze had geschreeuwd tegen een fotograaf. "Niet echt stijlvol. Maar dat is het verkopen van foto's van mij en mijn baby ook niet", zo stelde ze. "Ik ben zo boos. Kan wel janken, zo boos."

Guy en Carice werden eind augustus ouders van Monte. Tot nu toe deelden ze vrijwel niets over de gezinsuitbreiding, afgezien van enkele foto's op sociale media. Daarop is Monte echter nooit herkenbaar in beeld.