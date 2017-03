Open huis bij Martin Gaus en Mariska Hulscher

Martin Gaus en Mariska Hulscher proberen al lange tijd van hun huizen af te komen, maar vooralsnog zonder succes. De hondentrainer verlaagde de prijs al van 790.000 euro naar 750.000 euro, terwijl de voormalig tv-presentatrice van 699.000 euro naar 645.000 euro ging.

Foto: Jaap.nl/Hollandse Hoogte

Gaus bewoont een luxe bungalow in Lelystad met twee zwembaden. Er is zowel een verwarmd binnen- als buitenbad. Ook is er een sauna voor tien personen en een Turks bad voor twee. Desondanks is het geheel tot nu toe niet erg in trek.

Foto: Jaap.nl/Hollandse Hoogte

Hetzelfde geldt voor de villa van Mariska Hulscher. Het ligt in Baarn en is tien jaar geleden gerenoveerd. Met een woonoppervlakte van 147 vierkante meter is het alleen niet heel groot voor de prijs.

Binnenwandelen bij de twee BN’ers kan op zaterdag 1 april van 11.00 tot 15.00 uur.