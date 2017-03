Arjen Lubach geniet maar kort van succes

"Het zijn voor ons kortstondige succesjes, op woensdag ligt er weer een leeg script voor ons", vertelde Arjen in RTL Late Night.

Van succesvolle items kan Arjen slechts twee dagen, maandag en dinsdag, genieten. "Woensdag hebben we weer een brainstorm voor de volgende aflevering. Je bent zo goed als je laatste succes." De bevrediging zit er voor de cabaretier dan ook in dat het elke week weer lukt.

Dat er wekelijks ruim een miljoen kijkers afstemmen op zijn satirische show, had Arjen nooit verwacht. "Ik dacht echt we hebben 300.000, 400.000 kijkers. Dat is het aantal mensen dat naar mijn hoofd kan kijken en onze grapjes leuk vindt, groter wordt het niet. Maar het kan dus nog veel groter."

Het succes van Zondag met Lubach zorgt ook voor druk. "We zijn zo ontzettend moe", vertelde Arjen over het team, dat druk bezig is met de laatste aflevering van het zesde seizoen. "De NPO zou het liefst willen dat wij er elke week zijn, maar dat gaat niet. Comedy is zo bewerkelijk."