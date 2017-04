Famke Janssen zit midden in haar vette jaren

“Ik zit blijkbaar in een paar vette jaren nu, maar je weet nooit hoe lang dat blijft duren. Ik prijs mezelf vooral gelukkig en geniet ervan”, vertelt de actrice tijdens een kort bezoek aan Nederland. “Ik denk dat je altijd moet zeggen dat je in dit soort gevallen geluk hebt in het leven. Daar heeft het vooral mee te maken. Je kan de keuzes maken die je wilt, en je kan bij elke auditie heel hard je best doen. Maar de ene keer lukt het en de andere keer niet - er zijn zoveel factoren die mee tellen waar jij geen enkele invloed op uitoefenen.”

De laatste jaren verlegde Janssen haar focus meer naar televisie. In Ryan Murphy-succes Nip/Tuck was ze te zien als transseksueel Ava Moore, ze speelde met Viola Davis in ABC-hit How To Get Away With Murder en heeft nu de hoofdrol in Redemption, de spin-off van NBC-hit Redemption.