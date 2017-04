Volgens ingewijden is het stel inmiddels een aantal weken aan het daten en proberen de twee hun relatie zo veel mogelijk buiten de schijnwerpers te houden.

De 52-jarige comedian is op tournee met collega's Adam Sandler en Rob Schneider. De drie treden vrijdagavond op in Hawaï, waar Naya ook is om wat tijd door te brengen met haar kersverse liefde. De 30-jarige actrice en de komiek werden gefotografeerd terwijl ze het gezellig hadden in een zwembad op het tropische eiland.