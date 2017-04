Filmhit Sam Neill toch naar Nederlandse bios

De Amsterdamse Filmhallen, KINO in Rotterdam, het Utrechtse Louis Hartlooper Complex, Kijkhuis in Leiden en Lumiere Maastricht regelen de vertoning zelf, omdat zij vinden dat het Nederlandse publiek de kans moet krijgen de bejubelde film te zien.

"Dit is een van de allerleukste bioscoopervaringen van het jaar", stellen de theaters zaterdag in een gezamenlijke verklaring. De film werd niet aangekocht door een Nederlandse distributeur. Hunt for the Wilderpeople was eerder wel te zien op het Leiden International Film Festival en ontpopte zich daar tot een van de publieksfavorieten.

De tragikomedie vertelt over een weesjongetje dat samen met zijn 'oom' de Nieuw-Zeelandse wildernis in trekt. De hoofdrol wordt gespeeld door Hollywoodster Sam Neill, bekend van onder meer de Jurassic Park-films, Dead Calm en The Piano. De rol van weesjongetje Ricky wordt vertolkt door debutant Julian Dennison. In Nieuw-Zeeland was Hunt for the Wilderpeople de best bezochte film van eigen bodem ooit. Regisseur Taika Waititi werd dankzij het succes gevraagd de nieuwe Thor-sequel Ragnarök te maken, die later dit jaar in première gaat.