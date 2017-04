Testino vertelt in Volkskrant Magazine dat hij het ongelofelijk vindt hoe 'goed Doutzen is gelukt'. "Ik zat naast Doutzen Kroes en dacht: ongelooflijk, hoe ze gemaakt is. Ze is gewoon beter gelukt dan anderen."

Hij vervolgt: "De perfecte gelaatstrekken, het perfecte lichaam, perfect in alles. Ik ben mathematisch ingesteld. De dingen moeten kloppen. Dus ja, misschien dat ik daarom geobsedeerd ben door schoonheid."