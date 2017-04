De website publiceerde zaterdag foto's waarop te zien is dat de man zich uitleeft op de banden van de auto en met een mes in de hand dreigend op de chauffeur afloopt. Die houdt zijn beide handen geschrokken in de lucht.

Bieber toert op dit moment door Zuid-Amerika en was op de terugweg van een show in Rio naar het appartement dat hij in de Braziliaanse stad huurt.