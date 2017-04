Ramsay en Legend grappen over samenwerking

De grofgebekte kok was afgelopen week gastpresentator van de The Nightly Show en had op zijn laatste avond Legend over de vloer. Ze hintten op een bijzondere samenwerking en kropen achter de piano voor een duet in 'Ramsay-stijl' met flink wat grof taalgebruik en scheldwoorden.

De voiceover van de show op de Britse zender ITV kondigde mysterieus aan dat de twee werken aan een ongecensureerd album. "Eindelijk komen twee onwaarschijnlijke werelden samen op een sensueel album. De muziek van John Legend met teksten uit de goudeerlijke tv-optredens van Gordon Ramsay."

Het was snel duidelijk dat het om een grap ging, maar Legend speelde wel een aantal nummers met onvervalst Ramsay-taalgebruik en uiteindelijk nam de tv-kok plaats naast de zanger voor een duet.