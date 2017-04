Het zusje van Yolanthe is op dit moment in Stockholm en heeft een foto geplaatst op Instagram waarop te zien is dat ze een enorme tatoeage op haar onderarm heeft laten zetten.

Wie alleen goed naar de tekst kijkt, ziet dat er 'Love of my live' staat. Inderdaad, niet life maar live. En dus denken haar fans, ondanks dat de foto er echt uitziet, dat ze massaal voor de gek worden gehouden op deze 1 april. "Ik hoop dat dit een verdomd goede april grap is... en anders hoop ik dat je een hele goede concealer hebt voor de VALSE V!", schrijft iemand. Een andere reactie: "Voor een 1 april grap ziet dit er toch best echt uit.... "

Xelly schrijft zelf: "Opgedragen aan de liefde van mijn leven. #love #first #tattoo #ididit."