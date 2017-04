"Mooiste verjaardagskado zit nog verstopt in m'n buik", schrijft ze bij het kiekje op Instagram. En het is duidelijk te zien dat haar babybuik gestaag is doorgegroeid. Wanneer Marlijn precies is uitgerekend, is nog niet bekend.

De actrice maakte begin deze maand bekend in verwachting te zijn. "We krijgen een baby! We zijn dolblij en dankbaar dat we een klein mensje op de wereld mogen zetten. Nu is het vooral genieten van de voorpret. Laat die buik maar groeien!"

Het is het eerste kindje voor Marlijn en haar vriend Paul.