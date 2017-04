Jon van Eerd actueel als verjaagde componist

"De Amerikaanse heksenjacht op communisten was hysterisch. Ze kwam voort uit een ongenunanceerde, blinde angst voor wat er in het land rond zou lopen. Iets wat je ook nu ziet als je naar president Trump kijkt, met zijn houding jegens Mexicanen en mensen uit andere landen die hij niet toe wil laten, zonder redenen", aldus Van Eerd. "Het is zo te vertalen naar wat er nu gebeurt, ook in Nederland. Een politieke discussie is hier soms ook alleen een ordinaire scheldpartij."

Eisler schreef in het vooroorlogse Duitsland muziek voor stukken van Bertolt Brecht en in de Verenigde Staten voor Hollywoodfilms. Nadat hij was uitgezet, kwam hij in Oost-Duitsland terecht, waar hij het opnieuw moeilijk kreeg. Zo mocht hij een eigen operaversie van Faust niet uitvoeren. "Hij was ook bepaald geen gemakkelijke man, arrogant en overtuigd van zijn eigen genialiteit. Maar dat maakt niet dat je iemand mag veroordelen", zegt Van Eerd.

Hokjesmentaliteit

Het stuk, naar een script van Paul Oomens, wordt toegespitst op het Amerikaanse proces tegen Eisler. "De dialogen komen gedeeltelijk letterlijk uit de rechtszaak, andere zijn fictie", vertelt Van Eerd. Eislers muziek wordt gebruikt, met oorspronkelijke teksten, maar zo dat het in Eisler On The Go past.

Niet iedere buitenstaander denkt misschien meteen aan Van Eerd bij een bloedserieuze rol als deze, ook al maakte hij indruk als Pilatus in The Passion. "Ik sta altijd overal voor open, maar in Nederland is die hokjesmentaliteit. Heb je veel komedie gespeeld, dan denken ze er vaak niet aan om je voor iets anders te vragen. Ik geniet ervan mensen een vrolijke avond te bezorgen, maar het is zo nu en dan goed je inhoudelijk te verdiepen en een andere kant van het vak te pakken."

Eisler On The Go is een coproductie van KamerOperaProject en New European Ensemble en maakt onderdeel uit van het festival Theater Na de Dam.