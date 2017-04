'Afgelopen nacht, 2 april 2017, was magisch. Onze tweede grote liefde: Zef Hans Boudewijn van Veggel landde in ons midden. We zijn tot over onze oren verliefd op onze prachtige zoon en broer van Vik', schrijft Lieke bij een foto op Instagram.

De presentatrice is bevallen in het OLVG ziekenhuis in Amsterdam en Zef kwam keurig op tijd, zo valt op te maken uit de hashtag die Lieke gebruikt #opdeuitgerekendedatum