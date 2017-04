Op Instagram plaatste ze een mooie foto waarop ze met z'n drietjes te zien zijn. "Afgelopen nacht was zo bijzonder, welkom lieve Zef. Je hebt het fantastisch gedaan Lieke. #welkomopdewereld #tantejettieiszotrots #welkominonzefamilie."

Lieke beviel afgelopen nacht in het OLVG ziekenhuis in Amsterdam. "Afgelopen nacht, 2 april 2017, was magisch. Onze tweede grote liefde: Zef Hans Boudewijn van Veggel landde in ons midden. We zijn tot over onze oren verliefd op onze prachtige zoon en broer van Vik", zo liet ze weten.