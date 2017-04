De twee leerden elkaar kennen toen Dawn achtergronddanseres was tijdens de Nobody Else-tour van Take That. Het stel gaf elkaar in 2000 het jawoord, maar na zeventien jaar willen ze dat in vol ornaat graag nog eens overdoen. "Ik wil heel graag mijn huwelijksgeloften hernieuwen met mijn fantastische vrouw", zo verklapt Gary. "Dat staat zeker in onze planning."

Waar en wanneer het feest plaats gaat vinden, liet de zanger in het midden. Gary en Dawn hebben drie kinderen samen: Daniel, Emily and Daisy. Hun vierde kindje, Poppy, werd doodgeboren.