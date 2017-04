Halfzus Meghan Markle gaat boek schrijven

Samantha (51), die dezelfde vader heeft als Meghan (35), voorspelt in de krant dat haar halfzus de inhoud van het boek niet zal waarderen. "Sommige dingen zal ze niet leuk vinden. Andere dingen zal ze misschien begrijpen als ze meer volwassen is."

In een interview met The Sun vorig jaar beschuldigde Samantha Meghan ervan alles te doen voor status. "Hollywood heeft haar veranderd, nu is ze erop uit een prinses te worden", aldus de halfzus van de actrice toen. Ook op Twitter heeft Samantha, die vanwege haar ziekte MS in een rolstoel zit, zich negatief uitgelaten over Meghan. Zo beweerde ze daar meerdere keren dat de Suits-actrice haar in de steek heeft gelaten, omdat ze zich geneerde voor de aandoening.

Volgens Samantha's ex-man heeft de vrouw haar halfzus al bijna tien jaar niet gesproken. De moeder van Samantha beschuldigt haar dochter ervan geld te willen verdienen over de rug van Meghan. "Samantha zit haar al jaren op de huid, alles wat ze over Meghan zegt is een leugen."