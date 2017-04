Matthew Perry geeft premier geen herkansing

Matthew bekende vorige maand in de talkshow van Jimmy Kimmel dat hij op de basisschool samen met een vriendje klasgenootje Justin een keer had geslagen. "Hij was ontzettend goed in sport en dat waren wij niet, dus het was pure jaloezie", vertelde de Friends-ster. De premier reageerde zaterdag op Twitter. "Ik heb hier over nagedacht en wie wil nou niet Chandler slaan? Waarom gaan we niet op herhaling, Matthew?"

@JustinTrudeau I think I will pass at your request for a rematch kind sir (given that you currently have an army at your disposal) — matthew perry (@MatthewPerry) 2 april 2017

De acteur antwoordde zondag: "ik denk dat ik je verzoek om een herkansing afsla, goede man, gezien het feit dat je een leger tot je beschikking hebt".